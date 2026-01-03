Энергетики Кубани за неполные сутки подключили к сети 22 тысячи человек

В Краснодарском крае за неполные сутки электроснабжение было восстановлено в домах 22,3 тыс. человек. Аварийно-восстановительные работы на объектах энергосетевого комплекса ведутся в круглосуточном режиме по всему региону, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Координация восстановительных мероприятий осуществляется по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Руководство работами возложено на заместителя главы региона Евгения Пергуна. Ремонтные бригады продолжают устранять последствия аварий, вызванных налипанием мокрого снега, обледенением линий электропередачи, а также падением деревьев на провода.

Нарушения в работе коммунальной и транспортной инфраструктуры возникли на фоне мощных снегопадов, прошедших в регионе в преддверии новогодних праздников. В ряде предгорных населенных пунктов жители временно оставались без электроэнергии, водоснабжения и отопления, также фиксировались сбои в железнодорожном сообщении. По ранее опубликованным данным, энергетики восстановили работу почти 3 тыс. подстанций на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Между тем, по информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется неблагоприятная погодная обстановка. На 4–5 января 2026 года объявлено штормовое предупреждение: прогнозируются сильные осадки, грозы и усиление ветра до 20–25 м/с, а в горных районах — до 24–29 м/с. Ожидается подъем уровней воды на малых реках, прежде всего в бассейне Кубани и на Черноморском побережье, а также сохраняется лавинная опасность в горной зоне Сочи.

Все экстренные и коммунальные службы региона приведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям края рекомендовано соблюдать меры предосторожности, ограничить поездки в горные и прибрежные районы и соблюдать правила безопасного использования электроэнергии. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться по номеру 112.

Мария Удовик