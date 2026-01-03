На Дону новогодняя аренда жилья подорожала до 12 тысяч рублей за ночь

Жители Ростовской области забронировали 62 однокомнатные квартиры и студии на новогодние каникулы с 31 декабря 2025 года по 10 января 2026 года. Об этом сообщил портал Domostroydon.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, однокомнатные квартиры и студии стали популярным выбором среди пар и небольших компаний. Одновременно с этим спрос на загородные дома подскочил почти в два раза.

Ростов-на-Дону стал лидером по количеству бронирований — 81 квартира и 56 домов. Средняя стоимость аренды квартиры составила 4,2 тыс. руб. за ночь, дома — 12,3 тыс. руб. за ночь. В среднем жилье снимали на две ночи.

Эксперты отмечают растущую тенденцию: все больше семей и компаний предпочитают встречать Новый год за городом в больших домах.