«Теплокоммунэнерго» восстановит водоснабжение в восьми домах Ростова до вечера

Восемь многоквартирных домов в Ростове остались без горячего водоснабжения в субботу, 3 января. Об этом сообщила пресс-служба АО «Теплокоммунэнерго».

По информации предприятия, без воды остались жилые дома по адресам: ул. Тимошенко, 32 и 34; ул. Гагринская, 5, 7, 9, 51, 91 и 92.

Аварийная бригада устраняет повреждение на сетях горячего водоснабжения. «Завершить ремонтные работы и восстановить подачу горячей воды планируется до конца субботы, 3 января», — сообщила пресс-служба теплоснабжающей организации.

Валентина Любашенко