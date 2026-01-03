Около 12 тысяч автомобилей стали причиной пробок в горах Сочи 2 января

Власти Сочи назвали причину масштабной дорожной пробки, которая образовалась вечером 2 января в горном кластере курорта. По данным администрации города, ключевым фактором стало резкое увеличение числа личных автомобилей, направлявшихся к горнолыжным курортам.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, в течение одного дня в сторону горных курортов было зафиксировано порядка 12 тыс. транспортных средств. Массовый приток автомобилей, а также многочисленные нарушения правил парковки привели к фактическому параличу дорожного движения и затруднили работу снегоуборочной техники.

По словам мэра, многодневный снегопад продолжает создавать дополнительную нагрузку на городскую и туристическую инфраструктуру. Высокий туристический поток 2 января на фоне накопившихся снежных масс спровоцировал экстремальную нагрузку на улично-дорожную сеть, в том числе в районе Эсто-Садка.

Муниципальные службы в праздничные дни работают в круглосуточном режиме, однако ситуация на дорогах горного кластера остается напряженной. В этой связи власти призвали жителей и гостей курорта по возможности отказаться от использования личного транспорта при поездках в Красную Поляну и на горнолыжные курорты.

Для снижения транспортной нагрузки увеличено количество общественного транспорта. В направлении Красной Поляны курсирует порядка 60 автобусов, удлинены составы регулярных электропоездов, а также назначены два дополнительных поезда до станции «Роза Хутор».

«Ъ-Сочи» писал, что метеорологи прогнозируют сохранение слабой лавинной опасности в горных районах Сочи. На автодороге А-149 «Адлер – Красная Поляна» и на высотах свыше 500 метров над уровнем моря уровень риска остается умеренным до 18:00 4 января 2026 года.

Мария Удовик