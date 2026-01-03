Вице-президент Венесуэлы потребовала от США доказательств, что Мадуро жив

Правительство Венесуэлы требует от США подтверждения, что венесуэльский президент Николас Мадуро и его суруга живы. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делси Родригес

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters Делси Родригес

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

«Нам неизвестно местонахождение президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес. Мы требуем от правительства президента Дональда Трампа немедленного подтверждения того, что президент Мадуро и первая леди живы»,— сказала вице-президент в эфире телеканала Telesur (цитата по ТАСС).

Госпожа Родригес назвала удары США по Каракасу «вероломным нападением с воздуха». Она указала, что действия США нарушают нормы международного права и устав ООН. Вице-президент призвала граждан Венесуэлы выйти на улицы в поддержку президента.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что США нанесли масштабный удар по Венесуэле. Как сообщил господин Трамп, президент Николас Мадуро и его жена «были захвачены и вывезены из страны» в ходе операции совместно с правоохранительными органами США. Американский президент анонсировал пресс-конференцию в 19:00 мск.

Утром в Каракасе произошла серия взрывов. По данным президента Колумбии, США обстреляли не менее 11 объектов, в том числе здание венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи. В Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

