На Дону 286 нарушителей привлекли к ответственности за незаконную торговлю в 2025 году

Департамент потребительского рынка Ростовской области совместно с другими региональными ведомствами провёл 43 рейда против несанкционированной торговли в различных городах и районах региона. Об этом сообщила директор регионального департамента потребрынка Ирина Гелас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщила госпожа Гелас, места для проверок выбирали не случайно. Выезды организовывали по адресам из обращений граждан и звонков на горячую линию департамента. Более 100 очагов незаконной торговли зафиксировали с помощью видеокамер комплекса «Безопасный город».

За 2025 год к административной ответственности привлекли 286 физических лиц и составили 519 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений касались правил благоустройства территорий, организации торговли и ведения предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

С нарушителями также проводили разъяснительную работу. Профилактические беседы охватили более 300 человек, из которых около 50 — граждане пенсионного возраста.

«В 2026 году мы обязательно продолжим работу в данном направлении и покажем каждому продавцу и всем покупателям, насколько привлекательна цивилизованная торговля с ее качественной продукцией, безопасными торговыми объектами, а также гарантированными налоговыми поступлениями в областной бюджет»,— заявила руководитель департамента.

Валентина Любашенко