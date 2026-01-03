В Шахтах ограничили водоснабжение из-за порыва трубопровода

Жители района ул. Ивановской в Шахтах Ростовской области останутся без воды 3 января с 10:00 до 17:00. Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами по устранению повреждения трубопровода на улице Ивановской, 44.

Об этом сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная. По ее словам, ремонтные работы планируется завершить к 17:00 того же дня.

Для жителей пострадавших домов организован подвоз воды. Заявки принимаются по тел. 89298202167

Валентина Любашенко