CBS: Трамп отдал приказ об ударах по объектам в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщила журналистка CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети Х. По ее словам, среди этих целей — военные объекты. Официально Белый дом никак не комментировал происходящее в Венесуэле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Не менее семи взрывов прозвучало сегодня утром в столице Венесуэлы Каракасе. Как писало Reuters, часть города, где находится крупная военная база, осталась без электричества. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна подверглась нападению и призвал срочно созвать совещание ООН и Организации американских государств.

Дональд Трамп ранее допускал проведение наземной операции в Венесуэле. Он обвиняет власти страны в сотрудничестве с наркокартелями.