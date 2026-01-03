С вечера пятницы 2 января военные сбили БПЛА в четырех районах Дона

С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор уточнил, что не обошлось без последствий на земле. Так, в слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. Электроснабжение было оперативно восстановлено.

«Информация о последствиях на земле будет уточняться»,– резюмировал Юрий Слюсарь.

Валентина Любашенко