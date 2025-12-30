Bloomberg: в декабре Индия закупит у России минимальный объем нефти с 2022 года

В декабре поставки российской нефти в Индию сократятся до самого низкого уровня за три года, сообщило Bloomberg. По данным аналитической компании Kpler, объем поставок в этом месяце составит около 1,1 млн баррелей в сутки.

Согласно данным Kpler, объем поставок российской нефти в Индию сократился до 712 тыс. барр./сут. на второй неделе декабря, затем подрос. Объем импорта в ноябре оценивается в 1,8 млн барр./сут. Сокращение импорта связано с приостановкой закупок компанией Reliance Industries Ltd., пишет Bloomberg. Прежде она была крупнейшим покупателем.

При этом агентство отметило, что Reliance планирует возобновить закупки нефти у России в начале 2026 года. На прошлой неделе агентство сообщило о планах нефтепереработчика возобновить закупки для своего завода в штате Гуджарат.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала боевых действий на Украине в 2022 году. 6 августа Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Дели из-за закупок нефти в России. Под давлением США Индия сократила поставки, однако не намерена отказываться от них полностью, говорили в Кремле.