Песков: Индия продолжит закупать нефть в России

Индия закупает энергоресурсы и осуществляет внешнеторговые операции там, где выгодно для страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (второй слева)

«Насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию (выгодную для страны.— «Ъ») по обеспечению своих экономических интересов»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов о договоренности стран по поводу поставки российской нефти в Индию.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году. 6 августа Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Дели из-за закупки нефти из России. Под давлением США Индия сократила поставки, однако не намерена отказываться от них полностью.