Песков: Индия продолжит закупать нефть в России
Индия закупает энергоресурсы и осуществляет внешнеторговые операции там, где выгодно для страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (второй слева)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию (выгодную для страны.— «Ъ») по обеспечению своих экономических интересов»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов о договоренности стран по поводу поставки российской нефти в Индию.
Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти со скидкой после начала украинского конфликта в 2022 году. 6 августа Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Дели из-за закупки нефти из России. Под давлением США Индия сократила поставки, однако не намерена отказываться от них полностью.