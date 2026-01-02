Мантуров сообщил о выполнении плана по поставкам вооружения на 2025 год

Планы поставок вооружения на 2025 год выполнены, а на 2026 год — обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Об этом первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров сообщил на совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.

На заседании обсудили вопросы, связанные с поставками востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства. В мероприятии участвовало руководство Управления Президента по госполитике в области оборонно-промышленного комплекса, госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос». На совещании также присутствовали коллегии Военно-промышленной комиссии и глава Минпромторга Антон Алиханов.

В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что в 2024 году предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме. Российская армия получила свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, а также 180 боевых самолетов и вертолетов. Также поставлено более 1,5 млн беспилотников разных типов. В конце декабря в «Ростехе» сообщили, что в 2025 году было выпущено рекордное число боевых самолетов, в том числе Су-35С. Однако конкретное число в корпорации не назвали.