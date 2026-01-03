В России с 1 ноября 2022 года до 1 ноября 2025 года на 12,4% сократилось число перевозчиков городского и междугороднего транспорта, подсчитали эксперты «Контур.Фокус». В грузовом сегменте к концу 2026 года прогнозируется уход 25-30% мелких и средних игроков. Ситуацию на рынке перевозок в Краснодарском крае «Ъ-Кубань» прокомментировал основатель и управляющий партнер группы компаний «Триумф» Виталий Токарь.

«Кубань переживает те же процессы, что и вся российская транспортная отрасль, но в более острой форме из-за стратегической роли региона. По моим оценкам, структура рынка транспортной логистики в Краснодарском крае соответствует общероссийской модели, с небольшими региональными особенностями. По официальной статистике, около 70% рынка грузоперевозок в России — это «серый» сектор. Среднее число автомобилей на одного перевозчика — всего четыре грузовика. Только 30-35% участников работают полностью легально и прозрачно. В денежном выражении картина обратная: крупные федеральные операторы контролируют 60-65% рынка по выручке. Они доминируют в сегменте организованной логистики — LTL, контрактная логистика, работа с крупными промышленными клиентами.

В Краснодарском крае ситуация имеет нюансы. В портовой логистике доминируют крупные специализированные операторы и экспедиторы — здесь на долю 10-15 крупнейших компаний приходится 70-80% объемов. Мелким игрокам просто не получить доступ к терминалам и не выполнить требования по обработке документов.

В перевозках сельхозпродукции картина смешанная: крупные холдинги используют собственный транспорт или контрактуются с федеральными операторами (~50% объемов), но средние и мелкие сельхозпроизводители работают с местными ИП и небольшими компаниями (~50%).

В локальной доставке преобладают ИП и малые компании — они занимают 60-70% этого сегмента по числу перевозок, хотя в деньгах их доля меньше из-за низких тарифов.

Ключевой тренд: доля крупных компаний устойчиво растет. К концу 2026 года я ожидаю, что доля топ-20 игроков вырастет до 70-75% рынка по выручке.

Для Краснодарского края, где значительная часть местной сельхозпродукции идет на экспорт, влияние на региональные цены будет меньше общероссийского. Но импортные товары, которые идут через порты края транзитом в другие регионы, подорожают для конечных потребителей по всей стране.

Я выделяю пять ключевых трендов, которые будут определять развитие транспортной логистики в Краснодарском крае. Первый — это ускоренная консолидация рынка. Отмена патентной системы с 1 января 2026 года вытеснит 7%+ индивидуальных предпринимателей. В сумме с общей динамикой с рынка края уйдет 20-25% мелких перевозчиков. При этом крупные федеральные сети будут активно расширяться:

Второй — рост тарифов на 15-25%. Это неизбежно после двух лет работы в убыток. Третий тренд — переориентация грузопотоков на Восток. Через Краснодарский край проходит часть коридора «Север–Юг», грузопоток по которому вырос до 24-27 млн тонн в 2024 году (+19%), план на 2030 — 35 млн тонн. Параллельно растет экспорт зерна в Азию и Африку. Порты региона получат дополнительный импульс. Четвертый тренд —цифровизация и ужесточение контроля, пятый — инфраструктурные проекты. Строительство нового терминала аэропорта Краснодара, развитие обхода города, модернизация трассы М-4 «Дон» — все это улучшит логистику, но в краткосрочной перспективе (2026 год) стройки создадут дополнительные заторы и усложнят работу перевозчиков.

Для местных транспортных компаний 2026 год будет годом выживания и адаптации. Те, кто сможет найти узкие ниши, получат шанс удержаться. Остальные либо будут поглощены крупными игроками, либо покинут рынок. Но транспортный потенциал региона как главного южного хаба России останется востребованным и продолжит расти».