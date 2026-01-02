До 28 выросло число погибших при атаке ВСУ на Хорлы в Херсонской области

Количество погибших при атаке ВСУ на Хорлы в Херсонской области увеличилось до 28 человек. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«Пострадавших уже, вместе с погибшими, более 60. Находились во время удара в этом кафе больше 100 человек»,— сказал господин Сальдо. До этого он сообщал о 27 жертвах налета БПЛА.

В новогоднюю ночь три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. СКР возбудил дело о теракте. Власти региона объявили 2 и 3 января днями траура. Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ.

Подробнее — в публикации «Ъ».