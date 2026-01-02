В пяти городах Татарстана отменили угрозу атаки беспилотников

В Казани, Зеленодольске, Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске отменили режим угрозы атаки БПЛА. Соответствующие уведомления опубликованы в официальном приложении МЧС России.

В Казани и Зеленодольске угроза действовала почти два с половиной часа — с 14:26 до 16:47. В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске режим продлился менее 15 минут.

Ранее глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил, что на территории муниципалитета был сбит БПЛА. На фоне угрозы аэропорты Казани, Нижнекамска и Чебоксар временно приостанавливали прием и выпуск воздушных судов, к настоящему моменту ограничения сняты.

В Татарстане с 1:14 продолжает действовать режим «Беспилотная опасность».

UPD. Режим «Беспилотная опасность» отменен.

Анар Зейналов