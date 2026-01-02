В Казани и Зеленодольске объявили угрозу атаки БПЛА

«В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на Казань, Зеленодольск. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Режим «Угроза атаки БПЛА» вводится, когда в небе над регионом замечен беспилотник. В Татарстане с 1:14 действует режим беспилотной опасности. О сбитых дронах на территории республики на момент публикации не сообщалось.

Накануне системы ПВО сбили над Татарстаном пять украинских беспилотников. В Альметьевском районе в результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание, которое не повлияло на работоспособность оборудования. Пострадавших не было.

Анар Зейналов