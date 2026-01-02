В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске объявили угрозу атаки БПЛА

В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

Жителям этих городов рекомендовано спуститься в укрытия и не подходить к окнам.

Ранее угроза атаки БПЛА более двух часов действовала в Казани и Зеленодольске. В Зеленодольском районе был сбит украинский беспилотник.

Режим «Беспилотная опасность» в Татарстане действует с 1:14 — более 16 часов. В Аэропорту Казани и Нижнекамска вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, на момент публикации они сняты.

Анар Зейналов