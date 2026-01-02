В Зеленодольском районе Татарстана сбили БПЛА

В Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотник. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев.

«Все силы и средства находятся в полной готовности. Ситуация под контролем», — заявил он.

Ранее в Казани и Зеленодольске объявили угрозу атаки БПЛА. В аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Татарстане с 1:14 действует режим беспилотной опасности.

Накануне системы ПВО сбили над республикой пять украинских беспилотников.

Анар Зейналов