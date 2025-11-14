В Воронеже началась подготовка к демонтажу Центрального стадиона профсоюзов

Работы, предусмотренные проектом реконструкции Центрального стадиона профсоюзов в центре Воронежа, переходят в активную фазу. После завершения подготовки площадки строители рассчитывают приступить к демонтажу в начале декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Строители формируют периметр строительной площадки, устанавливают ограждения. С 17 ноября будет скорректирована схема движения на улице Студенческой. Проезд в направлении от улицы Комиссаржевской к улице Чайковского закроют до окончания реконструкции. В обратную сторону установят односторонний режим. Специалисты Фонда капитального ремонта Воронежской области и ООО «Стройинжиниринг», с которым заключен контракт на разборку старой спортивной арены, на этой неделе провели обследование многоквартирных домов, расположенных рядом со стадионом. Проверке подверглись здания на улице Комиссаржевской (дома 6а, 8а, 10а), улице Чайковского (дом 3) и улице Студенческой (дом 18).

По плану демонтаж Центрального стадиона профсоюзов завершится в апреле 2026 года. «Стройинжиниринг» получил контракт за 122,5 млн руб. при начальной цене 272,2 млн руб.

Подрядная организация, как сообщили в пресс-службе правительства, намерена привлечь независимых экспертов для отслеживания технического состояния несущих элементов домов, находящихся в непосредственной близости к зоне демонтажа. Это, как поясняют участники проекта, необходимо для исключения рисков. Также планируется совещание с собственниками объектов, земельные участки которых соприкасаются с территорией стадиона.

Новый стадион на месте ЦСП будет рассчитан как минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных граждан. Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для местного футбольного клуба «Факел». Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Подробнее о проекте нового стадиона — в публикации «Ъ-Черноземье».