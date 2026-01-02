Лукаш: на встречах G20 в США будут обсуждаться только экономические вопросы

На встречах G20 в США будут обсуждаться только вопросы экономики, а не геополитики, сообщила «РИА Новости» шерпа России в G20 Светлана Лукаш. По ее словам, геополитические обсуждения возможны только на встречах министров иностранных дел.

«Американские коллеги четко заявили, что "двадцатка" не является местом для обсуждения вопросов геополитики»,— сказала госпожа Лукаш. Она отметила, что главы МИД могут встретиться ближе к концу года. Такие переговоры госпожа Светлана Лукаш назвала «единственным местом, где, возможно, будет обсуждаться геополитика».

Первая встреча представителей стран G20 после перехода председательства к США прошла 15-16 декабря в Вашингтоне. На последней встрече в Вашингтоне российская делегация, по словам госпожи Лукаш, говорила о замороженных активах РФ, однако сейчас этот вопрос не фигурирует в повестке сам по себе. Саммит G20 в Майами запланирован на декабрь 2026 года. По словам Светланы Лукаш, США готовятся к возможному приезду президента России Владимира Путина.