Делегация России прибыла в Вашингтон на встречу шерп G20

Российская делегация под руководством шерпы (доверенное лицо руководителя страны) Светланы Лукаш прибыла в Вашингтон для участия в первых заседаниях G20 под председательством США.

Как написал посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев в Telegram-канале, 15–16 декабря в Вашингтоне пройдут встречи шерп и заместителей министров финансов стран G20. Сам господин Бердыев вошел в состав сопровождающих лиц в качестве су-шерпы наряду с сотрудниками администрации президента, МИД, Минфина и посольства в Вашингтоне.

Госдеп США заявлял, что работа G20 под председательством США будет сосредоточена на стимулировании экономического роста, создании устойчивых цепочек поставок энергоресурсов и внедрении новых технологий. Саммит G20 в Соединенных Штатах запланирован на 14–15 декабря 2026 года. Он пройдет в штате Флорида на территории гольф-клуба президента страны Дональда Трампа.