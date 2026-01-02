На Дону суд вернул пенсионеру похищенные мошенниками деньги

В Аксайском районе суд обязал вернуть 71-летнему пенсионеру 180 тыс. руб., украденные телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Установлено, что звонивший неизвестный назвался работником банка и убедил пенсионера перечислить личные накопления на «безопасный счет». Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Во время следствия установили владельца счета, куда поступили украденные деньги. Им оказался житель Новосибирской области.

Прокуратура подала в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. Судебная инстанция удовлетворила требования. В настоящее время денежные средства пенсионеру полностью возмещены.

Константин Соловьев