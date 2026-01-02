В Анапе прогнозируют усиление ветра

В Анапе и Темрюкском районе в ночь с 2 на 3 января и в течение 3 января ожидается усиление южного ветра до 20–25 м/с, следует из сообщения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, в ночные часы высота волн на побережье составит 2–3 м, днем увеличится до 3–4 м, при этом волнение моря в пределах 1,5–2,5 м сохранится до конца суток. В ведомстве рекомендовали жителям и туристам курортных территорий соблюдать меры предосторожности и переждать неблагоприятные погодные условия в безопасных помещениях.

Вячеслав Рыжков