За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 134 дронами: ранены пять жителей

За прошедшие сутки украинская армия атаковала Белгородскую область как минимум 134 беспилотниками и 17 боеприпасами: ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

1 января в поселке Разумное Белгородского округа во время атаки БПЛА на коммерческий объект были ранены три местных жителя. Двух пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу, еще одна селянка получила необходимую помощь на месте и отказалась ложиться в больницу.

Утром 2 января был нанесен ракетный удар по центру Белгорода. Ранены три горожанки. Одну из них с баро- и черепно-мозговой травмами скорая помощь доставила в областную клиническую больницу. Вторую, получившую осколочное ранение предплечья, — в городскую больницу № 2. Третья мирная жительница получила баротравму и после медицинской помощи на месте происшествия отказалась от госпитализации.

Кроме того, украинская армия атаковала города и села Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского, Губкинского, Красненского, Красногвардейского, Краснояружского, Новооскольского, Прохоровского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского округов. Повреждены частные и многоквартирные дома, хозпостройки, автомобили, линии электропередачи.

В предыдущие сутки ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области с помощью не менее 80 беспилотников и трех боеприпасов. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения.

Юрий Голубь