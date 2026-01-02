ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода: ранены две мирные жительницы

Ракетный удар по центру Белгорода нанесла украинская армия. Ранены две горожанки: одну из них с баро- и черепно-мозговой травмами скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу. Вторую, получившую осколочное ранение предплечья, — в городскую больницу № 2. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Выбиты окна в частном доме и 40 квартирах трех многоэтажек, повреждены крыша и фасад здания коммерческого объекта. Посечены осколками семь автомобилей. Последствия атаки уточняются.

1 января украинский беспилотник атаковал поселок Разумное Белгородского округа — ранены три мирных жителя.

UPD. В 14:00 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что ранена еще одна горожанка. Она получила баротравму и после медицинской помощи на месте происшествия отказалась от госпитализации.

Юрий Голубь