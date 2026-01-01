В Белгородской области за сутки один погибший и пятеро раненых при атаках ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области с применением не менее 80 беспилотников и трех боеприпасов. В результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения, в том числе боец подразделения самообороны «Орлан». Повреждены жилые дома, автомобили, многоквартирные дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке в своем Telegram-канале.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Шебекинском округе . В селе Первое Цепляево FPV-дрон атаковал легковой автомобиль: мужчина погиб, трое находившихся в машине получили ранения и были госпитализированы. Медики оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, двоих — как средней степени тяжести. Автомобиль получил повреждения.

. В селе Первое Цепляево FPV-дрон атаковал легковой автомобиль: мужчина погиб, трое находившихся в машине получили ранения и были госпитализированы. Медики оценивают состояние одного пострадавшего как тяжелое, двоих — как средней степени тяжести. Автомобиль получил повреждения. В селе Белянка того же округа при отражении атаки FPV-дрона ранен боец «Орлана», он продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 Белгорода.

Еще один раненый — в Борисовском округе. В районе хутора Красиво FPV-дрон ударил по автомобилю, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в областную клиническую больницу, транспортное средство уничтожено огнем.

Массированные атаки беспилотников также были зафиксированы за последние сутки в Валуйском, Белгородском, Краснояружском, Грайворонском, Волоконовском и Корочанском округах. Там повреждены частные дома, квартиры в многоквартирных домах, автомобили, надворные постройки и оборудование на территории предприятий. В ряде случаев беспилотники были сбиты или подавлены средствами противовоздушной обороны, однако информации о пострадавших или погибших не поступало.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли три человека, еще семеро получили ранения.

