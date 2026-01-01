В Белгородской области при атаке дрона пострадали трое мирных жителей

В поселке Разумное Белгородского округа «коммерческий объект» подвергся атаке беспилотника ВСУ. Есть пострадавшие мирные жители: мужчина и женщина с баротравмами и осколочными ранениями доставлены в областную клиническую больницу, еще одна женщина получила помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Повреждены входная группа и остекление здания, осколками посечен легковой автомобиль. Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, пострадавшей на месте — стабильное.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», за прошедшие сутки, 31 декабря, в Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ один человек погиб и пятеро получили ранения, в том числе боец подразделения самообороны «Орлан», были повреждены жилые дома, автомобили и социальные объекты.

Сергей Калашников