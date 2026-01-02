Основные последствия непогоды в Сочи ликвидировали

Основные последствия непогоды в Сочи ликвидированы, сообщил глава города Андрей Прошунин по итогам заседания оперативного штаба. По его словам, дорожные и инженерные службы убрали более 430 поваленных деревьев, восстановив проезд в микрорайоны Калиновое Озеро и Лесное. В жилые дома, социальные учреждения и объекты гостиничной сферы возобновлена подача электроэнергии, тепла, воды и газа.

Энергетики восстановили работу основных магистральных сетей и перешли к устранению локальных повреждений, реагируя на обращения жителей в индивидуальном порядке. Власти ожидают в ближайшие дни пиковый заезд туристов. В связи с сохраняющимися минусовыми температурами коммунальным службам поручено продолжать круглосуточную уборку снега и наледи, прежде всего на мостах, пешеходных переходах и тротуарах в микрорайонах.

Для ускорения вывоза отходов региональному оператору по обращению с ТКО будет оказана дополнительная помощь техникой городских предприятий.

Вячеслав Рыжков