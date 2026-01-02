В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали две женщины

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода. В результате пострадали две мирные жительницы, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Одна женщина получила черепно-мозговую травму и баротравму, вторая — осколочное ранение предплечья, обеих госпитализировали. В результате обстрела выбиты окна в частном доме и 40 квартирах в трех домах. Повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта, осколками посечено семь машин.

В Белгородской области на фоне военной операции на Украине ввели режим ЧС федерального уровня и режим КТО. 31 декабря в области при атаке дрона погиб один человек, 1 января пострадали трое мирных жителей. Сегодня ночью над регионом сбили два беспилотника.