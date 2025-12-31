В Белгородской области при атаке дрона погиб один человек

В белгородском селе Первое Цепляево FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате погиб мужчина, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ЧП случилось в Шебекинском округе. Три человека, находившиеся в машине, получили ранения. Их госпитализировали. У женщины и мужчины диагностировали осколочные ранения плеча и предплечья, у третьего пострадавшего — множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота.

В Белгородской области введены режим ЧС федерального уровня и режим КТО. Сегодня утром в поселке Маслова Пристань пострадали двое мужчин и женщина, также получили повреждения 23 частных дома.