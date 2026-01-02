В России за ночь сбили 64 беспилотника
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло между 23:00 и 7:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны.
Беспилотники были уничтожены над следующими регионами:
- 20 БПЛА были сбиты над территорией Самарской области;
- по восемь беспилотников — над территорией Воронежской и Саратовской областей;
- семь — над Московским регионом, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву;
- по шесть — над территорией Рязанской и Ростовской областей;
- три — над Тульской областью;
- два — над Белгородской областью;
- по одному — над территорией Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областей.
В Ростовской и Пензенской областях пострадавших нет, сообщили главы регионов в своих Telegram-каналах. В Тульской области в городе Новомосковске из-за падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля. В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.