В России за ночь сбили 64 беспилотника

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Это произошло между 23:00 и 7:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были уничтожены над следующими регионами:

20 БПЛА были сбиты над территорией Самарской области;

по восемь беспилотников — над территорией Воронежской и Саратовской областей;

семь — над Московским регионом, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву;

по шесть — над территорией Рязанской и Ростовской областей;

три — над Тульской областью;

два — над Белгородской областью;

по одному — над территорией Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областей.

В Ростовской и Пензенской областях пострадавших нет, сообщили главы регионов в своих Telegram-каналах. В Тульской области в городе Новомосковске из-за падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля. В Узловой зафиксированы повреждения остекления в ряде домов, а также кровли частного домовладения, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.