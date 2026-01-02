Аэропорт Сочи обслужил 11 тысяч пассажиров

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. По состоянию на 12:00 мск обслужено 73 рейса и 11 тыс. пассажиров, сообщили в администрации воздушной гавани.

Четыре из пяти рейсов, направлявшихся на запасные аэродромы, вернулись и продолжили полеты по назначению, один рейс прибыл в Минеральные Воды. Задержка более двух часов зафиксирована у шести рейсов; пассажирам предоставляют питание, напитки и при необходимости размещение в гостиницах. Скоплений людей в терминале не наблюдается.

Обслуживание самолетов на перроне ведется по очереди. В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, оказывающие помощь пассажирам, функционирует бесплатная комната матери и ребенка, установлены питьевые фонтанчики около санузлов. Информация по рейсам доступна на онлайн-табло, сайте аэропорта, у авиакомпаний и через телеграм-бот.

Вячеслав Рыжков