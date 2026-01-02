Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске улицы от снега расчищают 32 работника и 11 единиц техники

В Новороссийске продолжаются работы по уборке снега, сообщил глава города Андрей Кравченко. С утра 32 коммунальных работника на 11 единицах специализированной техники очищают тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Управляющие компании расчищают придомовые территории жилых домов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за минусовой температуры на дорогах сохраняется риск образования снежного наката и гололедицы. Специалисты обрабатывают наиболее опасные участки — перевалы и подъемы, расчищают федеральные и краевые трассы. За сутки использовано более 300 тонн пескосоляной смеси и 50 тонн соли.

Вячеслав Рыжков

