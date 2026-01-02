В Волгодонске жилой дом сгорел из-за неправильной эксплуатации печи

В поселке Шлюзы города Волгодонска произошел пожар, который уничтожил одноэтажное здание площадью 25 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение установки и эксплуатации печного оборудования. Для тушения пожара привлекли 19 пожарных и пять единиц специальной техники.

Всего за сутки 1 января 2026 года пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 18 техногенных пожаров и три дорожно-транспортных происшествия. За сутки управление задействовало 192 человека и 48 спецмашин.

Константин Соловьев