Глава СКР взял на контроль дело о нападении мигрантов на депутата Матвеева

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования уголовного дела по факту нападения мигрантами на депутата Государственной Думы РФ Михаила Матвеева и его водителя в Самаре.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Обвинения были предъявлены по статьям, предусматривающим наказание за умышленное причинение вреда здоровью, покушение на убийство и организацию преступного сообщества. В ходе судебного разбирательства 20-летний подозреваемый был признан виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью и приговорен к двум годам десяти месяцам колонии-поселения, освободившись в зале суда. Несовершеннолетний, признанный виновным в причинении легкого вреда здоровью, был освобожден от ответственности из-за истечения сроков давности. Третий подозреваемый был оправдан.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику доложить о результатах расследования, доказательной базе и проинформировать о мотивировочной части вынесенного приговора судьей Татьяной Керосировой.

«А вот и подоспели новогодние поздравления самарской судье, оправдавшей трех ублюдков, избивавших прохожих»,— прокомментировал ситуацию известный журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале «Русский тарантасъ».

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты, а затем госпитализированы. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев считает, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно.

