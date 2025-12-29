Напавшие на депутата Госдумы Михаила Матвеева мигранты освобождены из зала суда

Промышленный районный суд Самары вынес решение делу о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Все трое были освобождены из зала суда!

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Один из мигрантов был оправдан. Двое его пособников были осуждены на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства и на два года и десять месяцев в колонии-поселении соответственно. Один из мигрантов освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности, другому зачтено время содержания под стражей. Суд также частично удовлетворил гражданские иски: в пользу пострадавшего депутата должны взыскать 50 тыс. руб. и в пользу его водителя — 85 тыс. руб.

«Учтите, что теперь все трое имеют право на реабилитацию и взыскание с бюджета расходов на адвокатов и моральный вред за незаконное обвинение. Шли по улице, избивали людей и на тебе: не виноваты», — возмутился политик в своем Telegram-канале.

Депутат также добавил, что никто «не мешает обвиняемым сейчас, выпущенным на свободу Керосировой (судья Татьяна Керосирова. — «Ъ») уехать в родные кишлаки».

Мигранты напали на Михаила Матвеева и его водителя 18 июля 2024 года на Девятой просеке в Самаре. Потерпевшие вмешались в конфликт обвиняемых с местными жителями, но были избиты, а затем госпитализированы. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции. В итоге по делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов. Их арестовали.

Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно. Михаил Матвеев считает, что мигранты заслуживают 15, десяти и четырех лет лишения свободы соответственно.

Андрей Сазонов