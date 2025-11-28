Депутат Госдумы Михаил Матвеев попросил суд отправить в колонию напавших на него мигрантов

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев выступил в Промышленном районном суде Самары на прениях по уголовному делу мигрантов, напавших на парламентария и его водителя. Он попросил судью назначить обвиняемым наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Заседание состоялось в пятницу, 28 ноября.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Одного из мигрантов Михаил Матвеев попросил лишить свободы на 15 лет, второго — на десять лет, третьего — на четыре года. Разбирательство по делу продолжается. В ближайшее время суд вынесет приговор.

Нападение произошло 18 июля 2024 года на Девятой просеке. Михаил Матвеев и его водитель вышли из машины, чтобы вмешаться в конфликт с участием трех мигрантов. В итоге обоих избили. Двое нападавших сбежали, но одного из них, гражданина Узбекистана 2004 года рождения, задержали до приезда полиции.

Было возбуждено уголовное дело. Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. Прокуратура запрашивала для обвиняемых 11, девять и шесть с половиной лет лишения свободы соответственно.

Георгий Портнов