Глава Минсельхоза исполнила мечту ребенка из Новороссийска в рамках «Елки желаний»

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут приняла участие во всероссийской акции «Елка желаний» и исполнила новогоднюю мечту 11-летней жительницы Краснодарского края. Девочка из хутора Семигорский мечтала побывать на мастер-классе у шеф-повара.

Мастер-класс прошел в семейном ресторане Новороссийска, где Карина вместе с сестрой Миленой под руководством повара научилась готовить пиццу. По итогам встречи Карине вручили сковороду для блинов и мягкую игрушку — символ наступившего года, ее сестре подарили книгу и игрушку.

Акция «Елка желаний», организуемая движением «Первые» при поддержке Росмолодежи, ежегодно проводится для исполнения новогодних желаний детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, а также детей из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции.

Вячеслав Рыжков