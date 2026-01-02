Из-за аварии в Новороссийске снижена подача воды

В Новороссийске снижена подача воды из-за аварии на магистральном водоводе, сообщили в МУП «Водоканал города Новороссийска». В ходе устранения утечки на водоводе первой очереди диаметром 720 мм, расположенном в районе железнодорожных путей на улице Магистральной, объем подачи воды в город сокращен до 2,5 тыс. куб. м в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате ограничена утренняя подача воды в ряде зон водоснабжения, включая 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 и 29. Аварийные работы, по данным предприятия, продлятся 2 января ориентировочно до 12:00.

Подвоз воды автоцистернами будет организован по заявкам жителей. После завершения работ водоснабжение планируется восстановить в полном объеме, ухудшения ситуации не прогнозируется.

Вячеслав Рыжков