«РИА Новости»: рубль в 2025 году стал самым подорожавшим к доллару

В 2025 году курс рубля в годовом выражении укрепился к доллару на 31%. По итогам года рубль стал самой подорожавшей к доллару валютой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на биржевые данные.

На втором месте по этому показателю была шведская крона (рост на 19,9%), а на третьем — венгерский форинт (19,4%). Также в пятерку вошли колумбийское песо (на 18,9%) и чешская крона (на 17,2%).

За прошлый год сильнее всего ослаб курс аргентинского песо — на 29,2%. В пятерку антилидеров попали турецкая лира (18,3%), ливийский динар (9,2%), шри-ланкийская рупия (5,5%), а также непальская и индийская рупии (по 5%).

По данным Центробанка РФ, официальный курс доллара за 2025-й упал на 23,45 руб. Максимального за год значения он достиг 15 января (103,44 руб.), а минимального — 6 декабря (76,09 руб.).

Bloomberg сообщало в декабре, что с начала 2025 года рубль укрепился на 45% и вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов по спотовой доходности. Глава Минэкономики Максим Решетников говорил, что крепкий курс рубля отражает соотношение спроса и предложения в условиях высоких процентных ставок.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Рубль завершает год на пике».