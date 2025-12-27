Рубль завершает год на пике

Центробанк понизил официальный курс доллара на 19 коп., евро — на 68 коп. В последние выходные перед Новым годом американская валюта торгуется по 77,7 руб. На внебиржевых торгах 26 декабря рубль укрепился почти до 77,5 за доллар. На этой неделе Bloomberg сообщил, что за год российская валюта прибавила 45% стоимости. По мнению агентства, курс поддержали американские санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», так как им пришлось возвращать в Россию валютную выручку. Кроме того, влияние оказывали высокая ключевая ставка и надежды на мирное соглашение на Украине.

Что сказалось на рубле в конце года? Директор по инвестициям АО «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой видит другие факторы: «Отсутствие какого-то значимого изменения в сторону ослабления, которого многие ждут уже даже не месяцы, а кварталы, говорит нам о том, что спрос на валюту остается невысоким, а предложение существенно его опережает. Поэтому здесь каких-то изменений баланса потоков не происходит. Остаются последние рабочие дни 2025 года, на рынке низкая ликвидность. Но если в нормальные годы это иногда приводило к более резким изменениям курса, то сейчас по все тем же причинам никаких искажений не происходит. То есть по-прежнему ключевые факторы крепости рубля — сильный платежный баланс. Это лучшее свидетельство того, что экономика тормозится, внутренний спрос охлажден, и никакого значимого спроса на импорт он не генерирует. И вторая важная причина — по-прежнему очень высокие ставки и в номинальном, и в реальном выражении.

Скорее всего, в следующем году мы будем видеть более низкий экспорт как раз из-за нефтяной составляющей. Бюджетное правило для этого и создавалось, чтобы как минимум 2/3 колебаний сырьевой конъюнктуры демпфировать за счет операций с ФНБ. В этом смысле ничего не поменяется. С одной стороны, получен эффект от октябрьских санкций, с другой, большая часть этого шока будет опять же демпфирована. 2026-й станет годом более слабого курса рубля, но это вряд ли будет какое-то драматическое снижение. Наш текущий прогноз по среднему курсу на следующий год — около 90 руб. за доллар».

В декабрьском опросе ЦБ аналитики скорректировали прогноз по курсу рубля и ожидают более крепкую валюту по итогам 2025-го — менее 84 за доллар. В следующем году, по их мнению, средние значения останутся в районе 90 руб. за доллар. Сложно представить, что в начале 2026 года рубль ослабнет серьезнее отметки 85 руб. за доллар., говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Уже где-то в третьем квартале объем рубля во внешней торговле составлял 57%. При таком серьезном доминировании рубля, естественно, складывается спрос уже не со стороны российских структур, а со стороны зарубежных покупателей отечественных товаров и сырья. А спрос на валюту снижается, и он очень незначительный. Вывоза капитала из страны нет, каких-либо внешних инвестиций нет, и тем более ухода внешнего капитала из страны тоже нет. Сейчас мы варимся в рублевой зоне.

В начале 2026 года ситуация вряд ли сильно поменяется. Многие бизнесмены этим недовольны, но я думаю, что нужно учиться работать в условиях стабильной валюты и находить эффективность бизнеса в каких-то других принципах. В начале 2026-го коридор — 75-85 руб. За его рамки мы пока выйти не сможем, для этого нужны какие-то очень серьезные подвижки, хотя даже сейчас можно сказать, что риски укрепления доминируют над рисками ослабления».

В первой половине 2026-го ЦБ вдвое сократит продажи валюты вне бюджетного правила — с почти 9 млрд руб. до 4,6 млрд руб. ежедневно. При этом одновременно будет совершать сделки по другим основаниям. Итоговый объем корректируется ежемесячно. На период с 12 по 15 января анонсированы продажи валюты более чем на 10 млрд руб. в день.

