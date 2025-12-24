Bloomberg: укрепление рубля стало самым сильным с 1994 года

С начала 2025 года рубль укрепился на 45% и вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов по спотовой доходности. Такие подсчеты сделало американское агентство Bloomberg.

Агентство связывает укрепление рубля с падением спроса на иностранную валюту в России из-за международных санкций. При этом жесткая денежно-кредитная политика повысила привлекательность рублевых активов для россиян. Поддержке рубля также способствует продажа Банком России иностранной валюты. Кроме того, отмечает Bloomberg, на укрепление российской валюты повлияла политика Банка России, при которой ключевая ставка долгое время оставалась высокой, а затем снизилась до 16%.

Для Банка России рост курса рубля — желанный шаг в борьбе с инфляцией, пишет агентство. Однако экономисты московского Института экономики роста имени Петра Столыпина предупреждают, что укрепление рубля все чаще превращается в угрозу, следует из публикации. В исследовании, на которое ссылается агентство, указано, что слишком крепкий рубль подрывает конкурентоспособность и снижает инвестиционную привлекательность России.

Банк России установил на 25 декабря официальный курс доллара США на уровне 78,43 руб., евро — 92,47 руб., юаня — 11,18 руб.

23 декабря глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что к концу 2026 года хотел бы видеть курс в диапазоне 90-95 руб. за доллар США. По его словам, крепкий рубль имеет положительный эффект в виде снижения инфляции, однако сокращает доходы экспортеров и поступления в бюджет. Сегодня вечером запланирована встреча представителей бизнеса с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря президента, встреча пройдет в закрытом формате, который обусловлен откровенным характером обсуждения.