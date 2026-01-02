В МВД назвали фразы мошенников для получения кода от «Госуслуг»

Мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги» выдают себя за работников маркетплейсов, служб доставки и разных служб. Они используют конкретные фразы и часто говорят с акцентом, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

По данным ведомства, зачастую злоумышленники говорят: «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли передать ее курьеру». Якобы от лица коммунальных служб мошенники могут сказать, что меняют в подъезде домофон, но чтобы «привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код». От лица медорганизаций злоумышленники могут попросить код, чтобы подтвердить запись на прием.

Под видом сотрудника почты преступник может сказать: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек-номер». Иногда жертв убеждают якобы от лица образовательной организации, что они не прошли аттестацию, и не будут допущены к экзамену, но можно пройти тест на другом сайте. Также популярны звонки «из службы безопасности банка, правоохранительных органов, прокуратуры».

«Ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС... Также зачастую злоумышленники разговаривают с характерным южным акцентом»,— добавили в МВД.

Министерство рассказывало о нескольких схемах телефонного мошенничества, в том числе с «выплатами ветеранам труда» и поддельными объявлениями о «субсидиях». Как выяснил «Ъ», на декабрьской сессии правительства, посвященной борьбе с кибермошенничествами, обсуждалась идея запуска единого центра координации властей и бизнеса в борьбе с киберпреступниками.

Подробности — в материале «Ъ» «Белый дом откроет пункт приема мошенников».