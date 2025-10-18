МВД: мошенники через объявления о «субсидиях» крадут доступ к «Госуслугам»

Мошенники используют поддельные объявления для кражи денег и доступа к аккаунтам «Госуслуг», сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. Такие объявления содержат ссылки на фишинговые сайты, где пользователям предлагают ввести данные для получения «компенсаций» или «субсидий».

В ведомстве напомнили, что ввод личных данных на таких сайтах позволяет мошенникам получить доступ к «Госуслугам» и всей информации в них.

МВД неоднократно призывало граждан быть осторожными, не вводить личные данные на подозрительных ресурсах и не переходить по случайным ссылкам.