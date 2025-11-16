Мошенники начали звонить пенсионерам под предлогом выплат ветеранам труда

Пожилым россиянам начали поступать мошеннические звонки, в которых преступники представляются сотрудниками мэрии и предлагают «выплаты ветеранам труда». Об этом сообщили в УБК МВД.

Для получения «выплат» либо «наград» мошенники предлагают зарегистрироваться в «личном кабинете». Они уверяют, что гражданину для этого необходимо продиктовать свои персональные данные. Вместе с информацией преступники получают доступ к банковскому счету жертвы или аккаунту на «Госуслугах».

В полиции напомнили, что сотрудники администрации не запрашивают персональные данные и не создают никакие личные кабинеты по звонку — только через «Госуслуги» или при личном визите гражданина в МФЦ. «В случае сомнений не перезванивайте по номеру, с которого осуществлялся звонок, — добавили в МВД. — Сами наберите номер администрации из официального источника или обратитесь в полицию».