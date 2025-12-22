Белый дом откроет пункт приема мошенников

На стратегической сессии правительства, посвященной борьбе с кибермошенничествами — ее 17 декабря провел премьер Михаил Мишустин,— в том числе обсуждалась идея запуска единого центра координации властей и бизнеса в борьбе с киберпреступниками, рассказали “Ъ” источники, знакомые с ходом совещания, и подтвердили в Белом доме. Поддержал идею и бизнес. По замыслу властей, основная задача такого центра — организация оперативного обмена данными между всеми участниками системы (органами власти, сотовыми операторами, банками и т. д.) ради совершенствования всей системы противодействия киберпреступности и поиска новых механизмов обеспечения прозрачности цифровой экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / РИА Новости Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Суть обсуждаемого в Белом доме пилотного проекта — в вовлечении частной стороны (банков, платежных и сотовых операторов и прочих участников цифровых экосистем) в формирование общего озера данных о сомнительных субъектах и операциях в цифровой экономике. В правительстве опасаются, что локальные блокировки таких субъектов в корпоративных системах отдельных компаний окажутся недостаточными для победы над киберпреступностью и только открытый обмен данными на общей платформе позволит задавить ее в целом, говорят источники “Ъ”. Большинство участников стратегической сессии со стороны бизнеса также отметили, что самыми эффективными методами противостояния мошенникам оказались объединение усилий, обмен информацией и совместные сервисы банков и операторов, а иногда и платформ онлайн-торговли.

В аппарате цифрового вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко факт такого обсуждения подтвердили, сам чиновник пояснил, что идея платформы в том, что на ней в режиме реального времени участники смогут обмениваться данными и предупреждать друг друга о выявленных схемах. «Например, если банк обнаружил мошеннический счет, а оператор связи — подозрительный номер, эта информация сразу станет доступна всем участникам системы. В результате можно одновременно блокировать подозрительные номера, сайты, приложения или банковские счета. Но важно выработать единые правила, стандарты и механизмы обмена данными. Нам нужно не бежать в разные стороны, а действовать согласованно, именно это даст реальный эффект»,— пояснил он.

Собственно, согласованию этих единых правил новый «пилот» и будет посвящен. Технологически их реализация станет возможна на базе создаваемой Минцифры ГИС «Антифрод» — власти планируют дальнейшее расширение ее использования всеми участниками рынка, после того как законопроект ведомства о втором пакете мер по борьбе с киберпреступлениями в понедельник, 22 декабря, будет рассмотрен на правительственной комиссии по законопроектной деятельности и с высокой вероятностью будет внесен в Госдуму. Де-факто правительство заранее готовится к дальнейшей детализации работы законодательных новаций после их принятия.

Описывая масштаб явления, в пояснительной записке ко второму антифрод-пакету Минцифры констатирует, что, по данным МВД России, в 2024 году в РФ было зарегистрировано 380,3 тыс. киберпреступлений (ст. 159, 159.3 и 159.6 УК РФ), 344,4 тыс. потерпевших причинен материальный ущерб в размере 188,7 млрд руб. При всей солидности агрегированных цифр средний ущерб составил около 550 тыс. руб. на человека, пострадавшие — 0,23% населения РФ. Уже развернутые меры первого пакета антифрода (в него вошли самозапреты на кредиты и сим-карты, запрет звонков с подменных номеров и т. п., параллельно была развернута «жизненная ситуация "Защита от мошенников"» на «Госуслугах») дают результаты — впервые с июля 2025 года зафиксировано снижение количества зарегистрированных цифровых преступлений (на 8,5% за десять месяцев 2025 года к тому же периоду 2024 года).

Во втором пакете антифрода — еще около 20 инициатив: обязательная маркировка международных звонков, детские сим-карты, изменение порядка восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», ограничение количества банковских карт, переход на российские email для авторизации на сайтах в российском сегменте интернета, внесудебная блокировка сайтов и т. п. Участниками проекта со стороны государства стали Минцифры, МВД, ФСБ, Минкульт, Минфин, ФНС, Роспатент, Банк России и Генпрокуратура.

По масштабу этой работы уже понятно, что речь идет не столько о борьбе с киберпреступностью, сколько о привычном для нынешнего правительства модельном подходе: начав с задачи по борьбе с мошенничествами ради защиты граждан, власти выстраивают на найденных решениях модель полностью прозрачной организации российского сегмента сети. В логике работы Белого дома это способ обеспечить доверенную среду для все более цифровой экономики, которую там видят наиболее современной, выстроенной в последние два десятилетия и полностью отвечающей новым методам цифрового госуправления отраслью российской экономики.

Олег Сапожков