Сальдо доложил Путину об ударе дронов по кафе в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил по телефону президенту РФ Владимиру Путину об атаке беспилотников на кафе в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

По его словам, президенту доложили о ходе следственных действий. Также было отмечено, что имена погибших и другие сведения будут публиковаться на сайте администрации региона по мере опознания тел.

В ночь на 1 января беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где на празднование Нового года собрались около 100 человек. В результате погибли 24 человека, еще 29 получили ранения, среди них пятеро детей.

В МИД РФ заявили, что «атака ВСУ была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан». 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.