Котельную в поселке Горный под Туапсе подключили к резервному электроснабжению

В Туапсинском муниципальном округе для обеспечения устойчивой работы системы теплоснабжения в поселок Горный был доставлен дизельный генератор. Резервный источник позволил запитать котельную на период восстановления поврежденных линий электропередачи, сообщает глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Восстановительные работы на территории округа продолжаются. По информации оперативного штаба, в ликвидации последствий непогоды задействованы 53 человека и 23 единицы специализированной техники. Аварийные бригады работают на нескольких направлениях одновременно, включая труднодоступные участки в горной местности.

На момент предоставления информации электроснабжение отсутствовало в девяти населенных пунктах муниципалитета: селах Шаумян, Навагинское, Гойтх, Терзиян, 1-я и 4-я Гунайка, хуторе Папоротный, а также частично в поселках Горный и Октябрьский. Без света оставались около 2,8 тыс. человек.

Ранее днем сообщалось, что энергетики и коммунальные службы работали всю ночь и продолжили устранение аварий в дневное время. Всего было задействовано 15 аварийных бригад. Для того чтобы обеспечить их проход к местам повреждений, параллельно велась расчистка дорог от снежных заносов и упавших деревьев.

Отмечалось, что значительные объемы выпавшего снега осложнили доступ к линиям электропередачи. В этих условиях специалисты готовили резервное подключение села Индюк и прорабатывали возможность частичного электроснабжения поселка Октябрьский. Дополнительно у краевых властей была запрошена помощь в виде техники и дополнительных бригад.

Муниципальные власти подчеркивали, что все службы находятся на посту, а аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения на всей территории округа.

Мария Удовик