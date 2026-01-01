Котельную в поселке под Туапсе подключили к резервному электроснабжению

В поселок Горный Туапсинского муниципального округа доставили передвижной дизельный генератор, который позволил обеспечить электроснабжение котельной и сохранить подачу тепла. В муниципалитете продолжаются аварийно-восстановительные работы на объектах энергоснабжения, пострадавших из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

По данным оперативных служб, на текущий момент без электроэнергии оставались девять населенных пунктов округа: села Шаумян, Навагинское, Гойтх, Терзиян, 1-я и 4-я Гунайка, хутор Папоротный, а также частично поселки Горный и Октябрьский. В общей сложности электроснабжение отсутствовало примерно у 2,8 тыс. жителей.

Ранее сообщалось, что энергетики и коммунальные службы работали в ночное время и продолжили восстановление сетей в течение дня. К ликвидации последствий аварий были привлечены 53 специалиста и 23 единицы техники, в том числе 15 аварийных бригад, задействованных на всех направлениях. Для обеспечения доступа к труднодоступным участкам линии электропередачи работали дорожные службы и спасатели.

Как отмечалось, сложность восстановительных мероприятий была связана с большим количеством снега, поваленными деревьями и сугробами, из-за которых требовалась предварительная расчистка подъездных путей. Специалисты также готовили резервное подключение села Индюк и прорабатывали возможность частичной подачи электроэнергии в поселок Октябрьский.

Днем ранее, 31 декабря, сообщалось, что без электроснабжения оставались Шаумян, Гойтх, Садовое, 1-я и 4-я Гунайки, Терзиян, Октябрьский и аул Большое Псеушхо. Муниципальные власти подчеркивали, что работы ведутся в круглосуточном режиме и продолжатся до полного восстановления энергоснабжения всех потребителей.

Мария Удовик