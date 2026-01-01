В горах Сочи завершили восстановление электроснабжения после непогоды

В горных районах Сочи восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Работы по ликвидации последствий велись в круглосуточном режиме без перерывов, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

К восстановлению энергоснабжения были привлечены 31 аварийная бригада в составе 82 специалистов и 29 единиц специализированной техники. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, включая село Солохаул, из-за отсутствия проезда для техники использовались передвижные дизельные генераторы. Они обеспечивали подачу электроэнергии до завершения восстановления сетевой инфраструктуры. После нормализации ситуации генераторы были выведены из эксплуатации. Ремонтные бригады продолжили оперативно реагировать на точечные заявки потребителей.

Ранее восстановительные работы велись на локальных энергообъектах в Лазаревском и Центральном районах. В горной местности, куда не могла пройти техника, оборудование доставляли вручную. В частности, в Солохауле специалисты пронесли более 150 метров кабеля на протяжении километра по заснеженной лесистой территории для ремонта воздушной линии электропередачи.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщал, что основная часть последствий многодневных осадков и сильного ветра была устранена, десятки поваленных деревьев распилены, а городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения функционировали в штатном режиме. Городской оперативный штаб продолжал работу до полного восстановления энергоснабжения.

Для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов в период ремонта использовались резервные источники питания. Также поступала информация о временном отсутствии газоснабжения в одном из СНТ Центрального района из-за падения дерева на технологическую линию, данные были переданы ремонтным службам.

На отдельных участках улично-дорожной сети в горных районах продолжалась расчистка снега. Общественный транспорт курсировал по расписанию выходного дня, отдельные маршруты временно не доезжали до конечных остановок.

Мария Удовик